Luiza Possi posa ao lado do filho e famosos babam muito!

18/08/2019 | 15:11



Que Luiza Possi se tornou uma mãe verdadeira coruja e babona, isso já não é novidade para ninguém. E para deixar ainda mais em evidência este fato, a cantora usou as suas redes sociais neste domingo, dia 18, para compartilhar com seus fãs e seguidores alguns cliques ao lado de Lucca, de apenas um mês de vida.

A cantora posou deitadinha com o bebê que está segurando a mão dela com os dedinhos. O pequeno ainda apareceu com os olhões azuis bem abertos combinando com a chupeta da mesma tonalidade, e na legenda da publicação Luiza escreveu:

Meu pililico.

Que gracinha, né!? E claro, uma chuva de comentários e curtidas começou a acontecer e muitos famosos aparecerem para elogiar os dois, como: Eliana, Ticiane Pinheiro que também foi mamãe recentemente e Claudia Leitte que está aguardando o nascimento de sua terceira filha.