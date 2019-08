Klebber Toledo e Enzo Celulari curtem dia de praia juntos

18/08/2019 | 15:10



Imagina só você curtindo um dia de praia despretensioso e encontrar com Klebber Toledo e Enzo Celulari surfando no mesmo local que você está, pois é, a dupla caiu nas ondas de uma praia do Rio de Janeiro no último sábado, dia 18, e chamou muito a atenção dos banhistas e também dos paparazzis que estavam trabalhando nos cliques.

Depois de saírem esgotados do mar, Enzo e Klebber escolheram um lugar super aberto para tocar de roupa. Isso mesmo, no cantinha da estrada! Os dois estavam usando um traje de neoprene e nem se preocuparam com quem estava olhando...

Mas calma! Eles não ficaram totalmente sem roupa. Klebber chegou a tirar todinho o macacão, mas estava de sunga por baixo. Já Enzo tirou apenas dos braços o macacão e mostrou que assim como o amigo, ele está em uma ótima fase e com uma barriga pra lá de chapada. Uau!!