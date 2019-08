No 1º jogo de Lampard no Stamford Brige, Chelsea empata com o Leicester no Inglês

18/08/2019 | 15:02



Depois de seu retorno ao Chelsea como técnico no início desta temporada, Frank Lampard finalmente fez sua primeira partida no comando da equipe no estádio Stamford Bridge, casa do clube londrino. O desfecho, porém, não foi o esperado pelo ex-jogador do time azul. Depois de sair na frente em primeiro tempo arrasador, o Chelsea cedeu o empate ao Leicester na segunda etapa e teve que se contentar com o 1 a 1 neste domingo.

Com o resultado, a equipe treinada por Lampard segue sem vitórias no Campeonato Inglês. Na primeira rodada, o clube da capital levou 4 a 0 do Manchester United, jogando fora de casa, no Old Trafford.

O empate deste domingo, portanto, deixa o time londrino com apenas um ponto na tabela de classificação. O time londrino ainda terá de esperar para comemorar um triunfo de seu ídolo como treinador no Stamford Bridge. O Leicester também não venceu ainda no torneio, já que estreou com empate em casa sem gols com o Wolverhampton.

O alento para os torcedores do Chelsea fica por conta do ótimo desempenho dos comandados de Lampard na metade inicial. A equipe da casa dominou as ações e encurralou o Leicester, que pouco produziu. Com marcação pressão e muita intensidade nas tramas ofensivas, o atual campeão da Liga Europa criou várias chances nos minutos iniciais.

Até que, aos sete, o jovem meia Mason Mount, treinado por Lampard no Derby County na última temporada, abriu o marcador para os anfitriões. O volante nigeriano Wilfred Ndidi cochilou na saída de bola e foi desarmado por Mount na entrada da área dos visitantes. A promessa britânica, então, bateu na saída de Kasper Schmeichel para fazer a festa da torcida local.

Antes do intervalo, o Chelsea seguiu superior e comandou as ações no Stamford Bridge, mas não foi capaz de ampliar a vantagem. O Leicester só conseguiu entrar no jogo nos 15 minutos finais, mas sem levar perigo.

No segundo tempo, porém, os visitantes voltaram melhor e o panorama do jogo mudou, de modo que o Leicester dificultou a vida do clube londrino, criando chances nos minutos iniciais até ser recompensado. Aos 22, Ndidi se redimiu e marcou o gol de empate. Após cobrança de escanteio, o volante nigeriano subiu mais do que a defesa adversária e testou com firmeza para igualar o marcador.

Os mandantes sentiram o gol e passaram a dar ainda mais espaços para o time treinado por Brendan Rodgers, que era mais criativo na busca pela vitória. James Maddison, Jamie Vardy e Youri Tielemans tiveram boas chances, mas não consumaram a virada. No fim das contas, pela circunstâncias, o empate no primeiro jogo de Lampard como técnico no Stamford Bridge.

Na outra partida da segunda rodada do Inglês já encerrada neste domingo, o Sheffield United, recém-promovido à elite do futebol britânico, fez valer o apoio de sua torcida e venceu o Crystal Palace por 1 a 0. John Lundstram foi o autor do gol.