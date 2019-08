18/08/2019 | 14:11



Anitta voltou para o Brasil com tudo! Após fazer uma turnê internacional, a cantora se apresentou na noite do último sábado, dia 17, no Tatu Bola Festival, que rolou em Campinas, São Paulo.

Dona de um rebolado sem igual, Anitta roubou a cena ao surgir com mais um de seus looks ousados! Com uma calça esportiva abaixada, ela deixou a calcinha da grife Natasha Zinko à mostra e sensualizou.

Além disso, ela também entregou outro visual não menos icônico composto por um body rosa e calcinha branca. Socorro!