Xuxa Meneghel emociona ao relembrar passado durante estreia da turnê Xou da Xuxa!

18/08/2019 | 13:10



A noite do último sábado, dia 17, foi de nostalgia para Xuxa Meneghel e seus fãs! O motivo? A apresentadora do Dancing Brasil fez todo mundo viajar no tempo ao performar no Credicard Hall, em São Paulo, o famoso Xou da Xuxa!

O show, que rendeu muitas emoções, marcou a estreia de sua nova turnê que irá reviver alguns momentos icônicos de sua carreira, como sair de dentro da nave e, também, dançar ao lado de suas Paquitas. Além disso, o figurino também foi fiel, contando com um body, botas brilhantes e as tão famosas maria-chiquinhas loiras!

Além dos fãs, teve gente conhecida marcando presença na plateia! Juliana Baroni, que fez parte da 2º geração das Paquitas, esteve por lá e prestigiou o evento! Na época, ela era conhecida como Jujuba! Que demais, né?

Por enquanto ainda não foram anunciadas novas datas de apresentação, porém, já dar para ter uma ideia do valor dos ingressos, que variaram entre 50 e 600 reais.