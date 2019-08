Sabrina Sato arrasa com look ousado durante festa de 50 anos da Gaviões da Fiel

18/08/2019 | 12:11



Sabrina Sato foi o foco dos holofotes na noite do último sábado, dia 17, durante a festa de 50 anos da Gaviões da Fiel, escola de samba paulistana pela qual desfila desde 2004. Ela, que está com 38 anos de idade, exibiu o corpão em forma ao optar por um look de tons escuros para lá de estiloso!

Segundo o stylist de Sabrina, Pedro Sales, o modelito escolhido foi feito sob medida pela marca Maison Alexandrine:

- Pensamos em uma showgirl com micro vestido, luvas e headpiece, tudo em malha de metal, explicou.

A presença de Sabrina nos desfiles da escola de samba paulistana já é recorrente, visto que a apresentadora - e também mamãe de Zoe - estreou como destaque de carro alegórico, foi musa, madrinha de bateria e hoje ocupa o posto de rainha de bateria! Quem pode, pode! Né?