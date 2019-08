18/08/2019 | 12:10



Meadow Walker, filha do ator Paul Walker, compartilhou uma foto do pai em seu perfil no Instagram.

A garota, de 20 anos de idade, surpreendeu pelo clique inédito e divertido, que mostra Paul nadando em uma piscina com um porco, com um largo sorriso no rosto.

Na legenda do post, Meadow escreveu:

Pensando em você.

Fofo, né?