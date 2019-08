Linha 10-Turquesa da CPTM opera com velocidade reduzida neste domingo

Do Dgabc.com.br



18/08/2019 | 11:21



Desde às 8h deste domingo (18), a Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) está operando em velocidade reduzida. Segundo a operadora, por conta de serviços programados para manutenção, a circulação está com intervalo maior entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra.

Passageiros da Linha 10-Turquesa poderão aferir a pressão arterial gratuitamente

Quem passar pela Linha 10-Turquesa na próxima segunda-feira (19) poderá aferir a pressão arterial gratuitamente. A ação acontecerá nas estações Mauá, das 12h às 15h30, e Tamanduateí, das 12h às 16h.

Já na terça-feira (20), o exame de pressão será feito gratuitamente nas estações Santo André, das 12h às 15h30, e São Caetano, das 16h às 19h. O objetivo é conscientizar sobre os males da hipertensão e do diabetes.

A hipertensão é uma doença crônica que atinge um quarto da população brasileira. Ela ocorre quando os níveis da pressão sanguínea nas artérias estão elevados, fazendo com que o coração necessite de um esforço maior para distribuir o sangue pelo corpo.

Atinge 25% dos brasileiros e é responsável por cerca de 300 mil mortes por ano no Brasil. Entre os principais sintomas estão: dores na cabeça, no peito, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza e visão embaçada. Apesar de não ter cura, a doença pode ser tratada e controlada por meio de medicamentos e alimentação.

A única maneira de diagnosticá-la é aferindo a pressão regularmente. Pessoas acima de 20 anos devem medir fazer isso uma vez por ano. Se houver hipertensos na família, o exame deve ser realizado no mínimo duas vezes ao ano.

A iniciativa é realizada com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção da saúde e bem-estar dos usuários, incentivo à leitura, mostras artísticas, exposições, apresentações e manifestações culturais de artistas e instituições parceiras.

Serviço:

Aferição de Pressão Arterial

Local: Estação Mauá (Linha 10-Turquesa)

Data: segunda-feira (19/8), das 12h às 15h30

Local: Estação Tamanduateí (Linha 10-Turquesa)

Data: segunda-feira (19/8), das 12h às 16h

Local: Estação Prefeito Celso Daniel-Santo André (Linha 10-Turquesa)

Data: terça-feira (20/8), das 12h às 15h30

Local: Estação Prefeito Walter Braido-São Caetano do Sul (Linha 10-Turquesa)

Data: terça-feira (20/8), das 16h às 19h

Grátis para passageiros