Confira detalhes da luxosa mansão onde Meghan Markle e Príncipe Harry ficaram em Ibiza

18/08/2019 | 11:11



Como você viu, Meghan Markle e Príncipe Harry passaram seis dias em Ibiza para comemorar o aniversário de 38 anos de idade da duquesa de Sussex, no início de agosto. Os dois até foram criticados pela imprensa internacional por terem usado um jatinho particular para ir até a ilha da Espanha, já que a aeronave é mais poluente do que um avião comercial. Mas o jornal The Sun revelou, no último sábado, dia 17, alguns detalhes da luxuosa mansão onde Meghan e Harry ficaram junto com o filho, Archie Harrison. Ao longo desta matéria, você verá detalhes dos serviços extravagantes prestados pela Vista Alegre Ibiza. Vamos lá?

A mansão mais cara custa 22 mil euros por semana, cerca de 97 mil reais! Já a mais barata sai por 3 mil e 500 euros por semana, o equivalente a 15 mil reais. Todas as casas são totalmente isoladas do público, garantindo assim privacidade aos hóspedes, que muitas vezes são turistas.

Gerentes, chefs de cozinha e garçonetes estão todos à disposição para os hóspedes. Além disso, a segurança foi aumentada durante a estadia de Meghan e Harry.

Um personal trainer também é oferecido para os visitantes das mansões. Eles ainda possuem direito a um motorista particular, que geralmente está à frente de um Range Rover.

Outros serviços incluem a presença de mordomos e até de instrutores de ioga.

Muitas das casas disponíveis possuem em média seis quartos e sete banheiros. Uma das propriedades chega a ter 1.214 m²!

A área em que Meghan e Harry ficaram é conhecida como playground bilionário. Além do duque e da duquesa de Sussex, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo, a atriz Liz Hurley e o guitarrista da banda Rolling Stones Ronnie Wood foram hóspedes recentes do complexo de mansões.