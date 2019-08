Vasco x Flamengo tem mais de 65 mil torcedores e registra maior público de 2019

18/08/2019 | 09:01



A goleada de 4 a 1 do Flamengo sobre o Vasco na noite deste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, registrou o maior público do futebol do País em 2019. O Clássico dos Milhões no Mané Garrincha, em Brasília, teve 65.418 pagantes e quebrou recorde.

O mando era de campo era do clube cruzmaltino, que transferiu a partida de São Januário para a capital federal a fim de obter uma renda maior, o que gerou a insatisfação do técnico Vanderlei Luxemburgo. A renda do clássico em Brasília foi de R$ 5.285.443,00.

O Vasco preferiu que o jogo não fosse em seu estádio também porque temia que houvesse violência, como aconteceu em 2017, quando torcedores brigaram dentro e fora de São Januário e o clube acabou punido pelo STJD. Além disso, há fatores políticos na decisão, uma vez que o presidente Alexandre Campello não concordou com a iniciativa de o governador do Rio, Wilton Witzel, conceder administração temporária do Maracanã a Flamengo e Fluminense por 180 dias. Logo, o mandatário preferiu que a partida não fosse no lendário estádio.

A vitória do time rubro-negro sobre o arquirrival por 4 a 1 superou Flamengo 1 x 1 Athletico-PR, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, disputado em 17 de julho e que levou 64.844 torcedores ao Maracanã.

Curiosamente, dos 10 jogos com os maiores públicos do futebol brasileiro nesta temporada, nove envolveram o Flamengo. O "intruso" na lista quase toda flamenguista é o clássico entre São Paulo e Corinthians, válido pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, que terminou sem gols e levou 58.713 torcedores ao Morumbi.

Confira os 10 maiores públicos do futebol brasileiro em 2019:

1º Vasco 1 x 4 Flamengo, 65.418 no Mané Garrincha

2º Flamengo 1 x 1 Athletico-PR, 64.844 no Maracanã

3º Flamengo 0 x 1 Peñarol-URU, 61.576 no Maracanã

4º Flamengo 2 x 0 Emelec-EQU, 61.202 no Maracanã

5º Flamengo 6 x 1 San José-BOL, 60.965 no Maracanã

6º Flamengo 6 x 1 Goiás, 60.947 no Maracanã

7º São Paulo 0 x 0 Corinthians, 58.713 no Morumbi

8º Flamengo 3 x 1 LDU-EQU, 58.034 no Maracanã

9º Flamengo 2 x 1 Chapecoense, 57.494 no Maracanã

10º Flamengo 1 x 0 Corinthians, 55.586 no Maracanã.