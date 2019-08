Marília Mendonça escreve a primeira música para o filho e emociona fãs

18/08/2019 | 10:11



Marília Mendonça encantou os fãs ao publicar um vídeo em seu perfil do Instagram. No último sábado, dia 17, a cantora compartilhou que havia feito uma música em homenagem ao filho, Léo, fruto de seu relacionamento com o compositor Murilo Huff.

Primeira das milhões de músicas que mamãe ainda escreverá pra ele... o primeiro e único merecedor de toda poesia que guardo no peito... Léo, escreveu Marília na legenda do post.

Além de receber o carinho de famosos como Simone e Simaria, Solange Almeida, Lexa, Luisa Sonza e muitos outros, a cantora também foi surpreendida pelo namorado, que gostou bastante da canção.

Que coisa linda, comentou Murilo.

Que tal conferir a letra da música abaixo e cantar junto com Marília?

Não imaginava que fosse tão cedo / Isso antes de ouvir seu coração bater / Hoje pensamento não é mais o mesmo / Como vivi todo esse tempo sem você?

Conto os segundos pra ver o seu rosto / Conto os segundos pra te segurar / A felicidade que eu buscava tanto / Descobri quando eu te senti chutar

Vive dentro de mim um pedaço do céu / Enviado por Deus, meu querido Léo