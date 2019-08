Ex e atual de Zezé Di Camargo fazem homenagens ao músico no dia de seu aniversário

18/08/2019 | 10:11



No último sábado, dia 17, Zezé Di Camargo completou 57 anos de idade! E a família Camargo inteirinha desejou um feliz aniversário ao cantor, que recebeu diversas homenagens no Instagram. Wanessa Camargo, filha mais velha do músico, publicou um vídeo cantando ao lado do pai e escreveu o seguinte na legenda:

Quando o amor que a gente sente por alguém se sente maior que o próprio amor, fica muito difícil encontrar palavras que descrevam, demonstrem, expliquem... Talvez você @zezedicamargo, meu pai, poeta das coisas simples e especiais, poderia conseguir tal feito. Pensando bem, você já conseguiu em inúmeros poemas e canções que cativam um país inteiro. Se alguém quiser lhe conhecer melhor, basta escutar É o amor, ou quem sabe Garoto de rua, Sem medo de ser feliz, Meu país, ou basta ler A minha história. Deus te fez com um dom único para nos ensinar, nos inspirar e nos afagar. Você, como poucos, mantém na postura do homem o olhar do menino. Capaz de voar e nos fazer levitar. Frágil, sente a dor do mundo, mas carrega o mesmo nas costas se for preciso. Eu peço a Deus todos os dias que lhe cubra de saúde, de amor, e de luz, pois você meu pai, menino cantador, merece todas as bênçãos dos céus. Feliz aniversário! Te amo.

Camilla Camargo, que deu à luz Joaquim no final de julho, também deixou uma mensagem a Zezé.

Nessa foto sou eu com 4 anos, e meu papito! Eterno papito, já na batalha pra mudar nossas vidas, para que tudo melhorasse, para fazer a diferença. Lembro desse apartamento, pequeno, onde a gente se grudava e eu ouvia suas músicas sem ter a ideia de tudo que iria acontecer. Porém uma coisa sempre soube, do pai INCRÍVEL que tenho, de como sou abençoada por ter esse guerreiro como referência, do quão talentoso você sempre foi, da poesia em suas letras, do amor no seu olhar. Papito, dizer que te amo não faz jus ao que realmente sinto por você. Sou tão orgulhosa, tão grata a Deus, e tenho em você meu grande homem, meu grande amor, meu herói, meu guia, e espero que meu filho herde esse seu caráter incontestável e seu coração seu limites. Hoje, seu aniversário, todas as homenagens são poucas diante de tudo que você merece... Então simplesmente OBRIGADA por existir, por me entender, por me aceitar, por me amar, por tudo. TE AMO e feliz aniversário #amomaisquetudo #meuorgulho #paiquecuida #paiquesabeamar #papito #meutudo.

Graciele Lacerda, noiva do cantor, não poderia deixar a data passar em branco. Ela fez mais um textão nas redes sociais, que deixou bastante gente emocionada.

Dia 17/08/62 nasce um ser especial! Um menino que veio no meio do nada, sem recursos, já carregando várias responsabilidades. Era o primeiro, vai ser cantor! Sonhos e esperanças estavam concentrados nele. E não é que ele veio mais do que o esperado! Com um coração gigante, alma pura, nunca o ouvi falar mal de ninguém. Pode até ter sido entendido de forma errada, porque ele é verdade, e às vezes quem é verdadeiro é mal interpretado, mas quem o conhece sabe a grandeza que ele é. Além de ter vindo um ser especial, ele vem carregado de um dom incrível que só uma pessoa escolhida por Deus poderia receber. Sim, pra mim você é um escolhido por Ele!!! Dom de cantar, com um jeito que só você sabe e compor como ninguém. Divino! Um menino que carregou uma família inteira nesse sonho, teve responsabilidade cedo, passou por muitas barreiras e mesmo assim, sua estrela brilhou! Mudou a vida de muitos e até hoje cuida de todos que fazem e fizeram parte de tudo isso. Como tenho orgulho de você Mô, e como sou abençoada de ter você na minha vida. Como sempre falo, Deus prepara tudo na sua hora, tudo que passamos tem um porque e um aprendizado. Hoje, tendo você como meu marido, pude conhecer mais o Mirosmar, o real, a vida como ela é. Tenho só que agradecer a Deus pelo homem maravilhoso que tenho ao meu lado, que merece mais do que tudo hoje, ser feliz! Só quem te conhece, aliás, tem o prazer de conhecer o seu coração, sabe o quanto você é especial. Peço a Deus muita saúde pra que você possa brilhar nas nossas vidas por muitos anos! Te amo!!! Feliz níver!!!

E para a surpresa de todos, Zezé também ganhou uma homenagem da ex, Zilu Godoi Camargo! Nos Stories, a empresária escreveu o seguinte:

Parabéns pelo seu dia e por sua vida! Desejo que Deus te ilumine por caminhos de paz e muito amor... hoje e sempre! Gratidão por sua vida, por nossa família e por tudo que você nos representa! Seja feliz na sua totalidade! Deus te abençoe imensamente!

É, parece que está tudo em paz na família Camargo! Que bom, né?