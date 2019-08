Trabalhos de Jim Henson tinham design simples e humor refinado

18/08/2019 | 09:05



Mais conhecido pela criação dos "Muppets", Jim Henson foi um artista diverso. Trabalhou como cartunista, animador, roteirista, diretor e marionetista.

Seu primeiro trabalho de sucesso foi "Sam e Seus Amigos" (1955), que introduziu o personagem Caco, o Sapo. Três anos após o lançamento do programa, Jim criou a empresa Muppets, Inc. Com ela, criou os personagens do programa infantil "Vila Sésamo" (1968), um dos mais importantes da sua carreira.

O "Muppet Show" estreou em 1976 e reuniu os personagens mais importantes de Henson: Caco, Fozzie, Senhorita Piggy, Gonzo e Rizzo. O programa se tornou um marco da TV por aliar design simples e ironia refinada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.