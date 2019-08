Palmeiras empata com Grêmio e perde vice-liderança

Luis Felipe Soares



17/08/2019 | 23:02



Palmeiras e Grêmio apresentaram, na noite de ontem, no Rio Grande do Sul, duelo agitado e ficaram no empate por 1 a 1, com os visitantes agora somando seis jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. O resultado fez a equipe de Luiz Felipe Scolari cair para o terceiro lugar, com 30 pontos.

A partida foi agitada e com boas chances para todos. O Verdão não se intimidou. Na primeira etapa, contra-ataque rápido encontrou Dudu aberto pela direita, que encarou a marcação única, puxou a bola para dentro e mandou de esquerda para deixar o seu. O zagueiro David Braz, no segundo tempo, fez um golaço de fora da área para os gaúchos. Detalhe para a presença de jogadores reservas começando jogo em ambos os lados.

A saga das equipes continua na terça-feira. Os clubes iniciam confronto pelas quarta de final da Copa Libertadores, com o primeiro jogo mais uma vez na Arena do Grêmio.