Christóvão da Gama terá novo edifício ambulatório

Da Redação



18/08/2019 | 07:00



O Hospital Christóvão da Gama, que há um ano foi adquirido pelo Grupo Leforte, vai inaugurar na sexta-feira edifício para atendimentos ambulatoriais. O prédio terá aproximadamente 3.000 metros quadrados e funcionará na Rua Guilherme Marconi, 440, em Santo André.

No espaço vão ser oferecidos atendimentos nas áreas de oncologia, cardiologia, pediatria, endocrinologia, ginecologia e obstetrícia de alto risco, cirurgia geral e de obesidade, neurologia e neurocirurgia, entre outras.

Segundo a direção do hospital, a proposta é centralizar os atendimentos em apenas uma unidade, para facilitar o acesso e proporcionar maior conforto, agilidade e eficiência, melhorando a relação entre o hospital e o paciente.

Esta será a segunda grande inovação no Christóvão da Gama desde que o Leforte assumiu a operação, há um ano. Em julho, foram inauguradas duas alas, uma delas exclusiva para maternidade, com 21 leitos privativos e berçário em formato de ilha. A segunda é voltada a internações, com 41 leitos.

O diretor médico do hospital, Alexandre Luiz Seo, destaca a importância dos novos espaços. “A instituição tem uma história, que é fortalecida por meio dos investimentos efetuados nesse último ano,em espaços mais modernos e equipamentos de ponta”, afirmou.

O Christóvão da Gama tem 1.300 funcionários e conta com quadro clínico composto por 900 médicos.