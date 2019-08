Celebrações de aniversário agitam São Bernardo

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



18/08/2019 | 07:00



A 6ª edição do Beer’s Festival, realizada pela primeira vez no estacionamento do Paço Municipal de São Bernardo, atraiu público de todo Grande ABC. O evento faz parte das comemorações pelos 466 anos da cidade, na terça-feira. Hoje, a partir das 12h, a festa continua com pelo menos 100 rótulos de cervejas artesanais de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, cardápios de alimentos variados e atrações musicais. Quem encerra o evento, às 20h, é a banda Classical Queen.

O secretário de Cultura e Juventude da cidade, Adalberto Guazzelli, disse que embora não houvesse estimativa de público, o fluxo de pessoas de ontem possibilitou perceber que o evento é um sucesso. “É o primeiro Fest Beer que vem para São Bernardo, algo que venho elaborando há um ano. A ideia é trazer sempre lazer, diversão e cultura para a cidade, algo que perdemos na disputa com os municípios vizinhos, já que ele é realizado em Santo André, São Caetano e Ribeirão Pires. Queremos proporcionar para a nossa população o melhor”, prometeu.

Morador de São Bernardo, o securitário Jacson Barros, 33 anos, aproveitou o início de tarde ensolarado com a mulher e os dois filhos no espaço. Estava satisfeito com o que viu. “A gente costuma ir neste mesmo evento em Santo André e gostamos bastante de ele ter vindo para cá. É melhor ser feito na nossa cidade”, observou.

Os comerciantes da festa também estavam satisfeitos. “É mais um lugar do Grande ABC para trabalharmos. Isso é muito bom. Esse evento promete”, comemorou a proprietária do truck da Cervejaria Campinas, Talita de Mello. A feira também conta com área kids, brinquedos infláveis, pula-pula, tiro ao alvo, pesca e jump. A entrada é feita mediante doação de um quilo de alimento não perecível.

BÊNÇÃO

A moradora de São Bernardo Maria Valdenice Cunicelli, 71, saiu de casa ontem, às 8h, com um objetivo: que seus dois cães, Totó e Toquinho, fossem abençoados. Ela e outros moradores da cidade compareceram ao estacionamento do Ginásio Poliesportivo, na Avenida Kennedy, para participar da bênção ecumênica ecológica aos animais. “Viemos receber amor.”

Maria, que é evangélica, disse ter adotado os dois cães e que já foi representante de ONG (Organização Não Governamental) que abrigava animais de rua. “Chegamos a ter 250 cachorros, mas ficou difícil sustentar todos. Acho importante acolher os animais de rua.”

O evento, promovido pela secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, levou um representante evangélico, outro espírita e também um católico que, em discurso, abençoaram os pets presentes, cerca de 50. “Nós entendemos que os animais merecem essa atenção. Como nós, humanos, abençoamos carros, imóveis, motocicletas e outros bens, nada mais justo o animal, que compartilha de sentimentos conosco, também ser protegido”, diz o secretário da Pasta, José Carlos Gobbis Pagliuca, ressaltando que o evento integra o calendário oficial de aniversário do município.

O seminarista Victor Pereira Guimarães, da Diocese de Santo André – responsável pelo Grande ABC –. lembrou os ensinamentos de São Francisco de Assis durante a sua oração. “Os animais são muito importantes na nossa vida porque são responsabilidade nossa. Deus confiou a nós o cuidado de toda criação. E, por isso, devemos preservá-los e dar amor. Muitas vezes, eles representam um cuidado de Deus com as pessoas que se sentem abandonadas, têm depressão. Eles só dão amor.”