Jardim Farina é contemplado com academia da saúde

O prefeito Orlando Morando (PSDB), acompanhado do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, e do secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, entregou a quarta academia da saúde da cidade, na Praça Laynor da Costa Lima, no Jardim Farina, neste sábado (17).

O equipamento, que funcionará como extensão da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro, tem como objetivo promover bem-estar e qualidade de vida aos moradores da região e pacientes do posto médico.A nova academia é um projeto em parceria com o Ministério da Saúde, que custeou todas as instalações e equipamentos. Além de ofertar profissional para orientação da prática de exercícios, o espaço possui área coberta e descoberta e aparelhos como barra horizontal tripla, barra paralela, prancha abdominal, espaldar, entre outros.“Hoje tive a grata satisfação de conhecer a dona Alexandrina Florinda, de 92 anos. Um excelente exemplo de que a prática de exercícios é uma boa aliada da longevidade com Saúde. Com esta entrega queremos ofertar esse elixir a todos os moradores”, declarou o chefe do Executivo.Dentre as atividades que serão realizadas na nova academia , está o programa De bem com a vida, que reúne dança, alongamento e entretenimento a quem participa. A atividade ocorre às segundas, terças e quartas-feiras, das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 15h30.Além da academia da saúde do Jardim Farina, São Bernardo possui outras três unidades: no Jardim Nazareth, no Silvina e no Santa Cruz.