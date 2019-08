Com histórico de muitas brincadeiras, Ryan Reynolds é surpreendido pela esposa

17/08/2019 | 18:10



Além de muios filmes, Ryan Reynolds tem em seu currículo algumas grandes experiências no quesito: brincadeiras com a esposa. O ator adora fazer uma piada e postar nas redes sociais expondo a brincadeira que fez com a esposa, mas foi a vez de Blake Lively mostrar na última quinta-feira, dia 15, o astro de Deadpool surpreso ao receber um presente.

O astro recebeu de sua esposa uma pintura que para muito pode até não significar muito, mas para ele tem um grande valor sentimental por várias características que ele mesmo fez questão de explicar na legenda da foto compartilhada em seu Instagram.

Meu primeiro trabalho foi entregar jornais para o Vancouver Sun. A casa da pintura é a minha cada de infância. Meus irmãos e eu passamos anos tentando matar uns aos outros naquele gramado. A casa não existe mais, mas é uma coisa viva na minha cabeça. Há muito ovos de Páscoa na pintura, incluindo o meu ídolo, John Candy na primeira página do jornal.

A obra foi feita pelo pintor Danny Galieote, de Los Angeles, que quando viu a publicação de Reynolds ficou extremamente orgulhoso de ganhar tamanha visibilidade e chegou até a agradecer a esposa do ator por ter feito algo tão personalizado nas mãos dele. Que fofo, né!?