Prefeito vistoria obras no entorno da Avenida Prestes Maia

17/08/2019 | 16:34



O Prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), vistoriou neste sábado (17) as obras que estão sendo feitas na região da Avenida Prestes Maia, com o objetivo de revitalizar o entorno de uma das principais vias da cidade, denominada Operação Prestes Maia.

Uma das intervenções em andamento é uma ligação entre os bairros Jardim e Campestre, por meio da abertura do canteiro central da Avenida Prestes Maia no trecho que compreende a Rua das Palmeiras e a Rua Vitória Régia.

Foram iniciados também trabalhos de recapeamento, limpeza das placas de trânsito, implantação de sinalização e criação de paisagismo em toda a avenida e entorno com o plantio de árvores frutíferas nativas, palmeiras e arbustos.

“É um grande pacote de intervenções neste novo corredor verde, quase um parque linear que será feito na Prestes Maia, começando embaixo do Viaduto Rotary com campo de gramado sintético, quadra, opções de lazer beneficiando toda a comunidade, além da revitalização da avenida com novo paisagismo, iluminação de LED, asfalto novo, uma série de mudanças que serão realizadas nesse importante corredor da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Estão sendo realizados ainda reforma das quadras embaixo do Viaduto Rotary, implantação de painel para grafite embaixo dos viadutos Tamarutaca e Rotary e demarcação do espaço para início das obras do ecoponto do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), na rotatória que dá acesso ao Viaduto Luis Meira. A administração também modernizará os pontos de iluminação da Avenida Prestes Maia e deu início ao estudo de cores para pintura das fachadas das residências do Núcleo Tamarutaca.

Além das melhorias de infraestrutura, a Prefeitura está realizando na região a abordagem de pessoas em situação de rua. Esta ação visa mapear a situação destas pessoas e convencê-las a receber atendimento de saúde ou pelo Centro POP, voltado à população com este perfil.