Rebeca e Patrícia Abravanel contam como é ter um pai tão famoso

17/08/2019 | 16:10



Maisa Silva recebeu neste sábado, dia 17, Rebeca e Patrícia Abravanel no Programa da Maisa, e claro, as filhas de Silvio Santos entraram de cabeça em todas as brincadeiras e mostraram que mesmo sendo filhas do dono do báu, também são muito gente como a gente.

Em um determinado momento do programa, Maisa questionou a dupla de apresentadoras do SBT como que foi o cair da ficha delas ao perceber que uma das pessoas mais conhecidas no Brasil era parte integrante de sua família.

Pra mim, só foi cair a ficha, um dia quando eu estava chegando em casa, foi na época que meu pai saiu para presidente aí tinha um monte de jornalistas na frente da nossa casa e eu falei: gente, o que é isso? Pra que essa gente toda? Nossa, meu pai é assim importante?, disse Patrícia.

Eu lembro que uma vez meu pai foi para uma apresentação na nossa escola e ai todo mundo queria falar com ele, comentavam e queriam tirar foto. Ai, eu pensei: porque todo mundo quer tirar foto com meu pai? Depois disso eu tive a noção que meu pai era muito conhecido!, comentou Rebeca.

Maisa aproveitou e perguntou também se elas tem algum tipo de privilégio e se recebem conselhos vindo diretamente do dono do SBT, e quem ganhou voz para responder essa questão foi Patrícia Abravanel que contou que Silvio quer que elas sejam apenas elas mesmas.

Ele fala pra gente ser autêntica, você mesma, falar o que quer, fazer o que quer, porque o público sente quando é verdade!

Uau! Além de tudo isso, as irmãs ainda participaram de um quadro totalmente nostálgico que resgatou os primeiros paqueras na TV e suas performances nos palcos.