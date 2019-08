São Bernardo sedia 6ª edição do Beer´s Festival

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



17/08/2019 | 15:47



O Paço Municipal de São Bernardo foi tomado hoje por food trucks, artesãos e músicos. É que está sendo realizado no espaço a 6ª edição do Beer´s Festival, que pela primeira vez chega na cidade. O evento, que faz parte das comemorações de 466 anos - completos no dia 20 - tem disponível mais de 100 rótulos de cervejas artesanais de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, cardápios variados e atrações musicais. Quem fecha as apresentações das bandas de rock hoje é a Banda Echoes Pink Floyd e, amanhã, o Classical Queen.

O secretário de Cultura e Juventude Adalberto Guazzelli diz que estuda levar o evento para a cidade há um ano e já se mostrou um sucesso. "A ideia é trazer sempre bastante lazer, diversão e cultura para São Bernardo, algo que perdemos na disputa com as cidades vizinhas, já que ele é realizado em Santo André, São Caetano e Ribeirão Pires. Queremos proporcionar para a população da nossa cidade o melhor”, promete.

A feira também conta com área kids, com brinquedos infláveis, pula-pula, tiro ao alvo, pesca e jump e a entrada é um quilo de alimento não perecível.