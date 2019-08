Alunos da rede municipal participam de força-tarefa de consultas e exames oftalmológicos

Do Dgabc.com.br



17/08/2019 | 15:26



Alunos da rede municipal de ensino participaram neste sábado (17) da primeira força-tarefa deste ano do programa Educando com Visão, fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Rotary Club Santo André. Cerca de 350 estudantes passaram por consulta com oftalmologista e realizaram exames gratuitos no Centro de Especialidades I, localizado na avenida Ramiro Colleoni.



O programa Educando com Visão garante que as crianças recebam óculos gratuitos e encaminhamento para tratamento especializado em caso de diagnóstico de doença oftalmológica. Ao todo serão realizadas três forças-tarefa neste ano. Cerca de mil estudantes de 15 Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) que tiveram a suspeita da necessidade de óculos detectada na escola passarão por consulta com oftalmologista. Após a consulta, os alunos escolhem a armação preferida para que os óculos sejam confeccionados.



"O Educando com Visão é um projeto muito importante, uma grande parceria com o Rotary Club Santo André Norte. Estamos ultrapassando mil crianças, que além de fazer o exame oftalmológico receberão os óculos. Todo o diagnóstico é feito na hora, ajudando nos estudos, na qualidade de vida e melhorando significativamente a vida das crianças", afirmou o prefeito Paulo Serra.



A rede municipal de ensino de Santo André atende hoje 3.426 estudantes no primeiro ano. Os professores e equipes gestoras das Emeiefs recebem treinamento específico para reconhecer as crianças que devem ser encaminhadas às forças-tarefa do programa. A Secretaria de Educação fornece transporte e lanche para o aluno e seu acompanhante.



Desde sua criação, em 2004, o programa Educando com Visão já realizou mais de 4 mil exames oftalmológicos e auxiliou na correção de problemas visuais de aproximadamente 2 mil crianças. O Rotary Club Santo André Norte participa de toda a execução do programa e da aquisição dos óculos, com os recursos arrecadados na Festa Alemã.