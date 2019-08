Ivete Sangalo elogia a si mesma após sessão de massagem

17/08/2019 | 15:11



Ivete Sangalo deixou a humildade de lado! A cantora estava em Barretos para se apresentar na Festa do Peão na última sexta-feira, dia 16 e antes de subir nos palcos a diva recebeu uma sessão de massagem e gravou um vídeo em seu Stories para agradecer as profissionais que estavam lá fazendo o trabalho, porém, no meio dos agradecimentos ela resolveu se elogiar e perguntou para as mulheres que estavam lá:

- Meninas eu tenho um corpão ou não tenho? Diga se eu sou malhadona ou não sou. Minha bunda não é segura. E a barriga. Eu tenho uma barriga que um dia eu vou tirar uma foto sensual e mostrar pra vocês. Eu tenho um corpão da p***a!

Ela ainda mandou um beijo para as massagistas e disse no final:

- E obrigada também a mim, porque eu gosto tanto de mim.

Simplesmente perfeita!