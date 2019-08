17/08/2019 | 15:11



Os famosos têm muitas mordomias, mas parece que não abrem mão de muitas atividades cotidianas. Por isso, muitas vezes eles são flagrados (ou eles mesmo mostram) momentos do dia a dia que nos fazem lembrar que eles são gente como a gente.

Ary Fontoura mostrou para todos os seus seguidores do Instagram o quanto é gente como a gente ao compartilhar uma imagem no auge dos seus 86 anos de idade utilizando do transporte público do Rio de Janeiro. Na legenda da publicação, Ary comentou:

Hoje resolvi sextar no metrô, gostei demais! Rápido e seguro.

Que fofo, né!?