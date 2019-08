Camilla Camargo mostra detalhes do quarto do filho

17/08/2019 | 14:11



A gravidez de Camilla Camargo deu e continua dando o que falar! A atriz compartilhou um vídeo gravado quando ainda estava grávida de seu filho Joaquim, que nasceu há aproximadamente um mês. Ela mostra em detalhes a decoração que escolheu para o cômodo e ainda manda uma mensagem para o pequeno que ainda não tinha vindo ao mundo.

A irmã de Wanessa Camargo conta que optou por montar um quarto montessoriano. Isso significa montar a decoração do cômodo para que a criança tenha acesso a tudo, sem um berço ou um cercadinho por exemplo. Além disso, a decoração do dormitório do bebê é toda baseada no céu e no universo, Camilla explicou que optou pelo tema pois gosta muito da energia do sol, da lua e dos astros. As cores do ambiente são em sua maioria o azul e amarelo, com alguns detalhes em laranja.

A atriz também deixou um recadinho para Joaquim, antes do menino nascer:

- Você é um serzinho que está aqui dentro ainda, mas já é extremamente amado, querido, esperto. A única coisa que eu espero nesse mundo é que você seja muito feliz. Te amo, meu querido!