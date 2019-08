Após descobrir o sexo da criança, Alok recebe presente personalizado para o garoto

17/08/2019 | 14:11



Alok anunciou recentemente com a sua esposa, Romana Novais, que estão grávido e na última quinta-feira, dia 15, o casal resolveu fazer a tão tradicional festa de revelação para saber o sexo da crianças, e descobriram que vão ter um menino juntos.

E foi no dia seguinte que a influencer decidiu compartilhar com seus fãs e seguidores do Instagram um vídeo mostrando o primeiro tênis do bebê que ainda está por vir. A peça que cabe na mão do papai foi feita totalmente direcionada para o pequeno porque foram colocados alguns símbolos representando a família, como: o desenho que representa Romana, Alok, o bebê, um desenho do cachorro da família, um fone de ouvido e um estetoscópio - em referência às profissões do papai e da mamãe.

Além de todos aqueles desenhos pequenos, é legal de lembrar que também foi visto um arco-íris com alguns balões coloridos, lembrando que o tema da festa revelação era arco-íris e Romana explicou o que significa para o casal aquilo.

Vários balões significam o arco-íris, que é o nosso bebê agora porque um bebê arco-íris é um bebê que vem depois de um abordo espontâneo.

E parece que Alok não quer fechar a fábrica em um filho só. O DJ quer aumentar bem a família ao lado de sua esposa e contou a quantidade de filhos biológicos e adotivos que pretende ter.

Espero que seja o primeiro de muitos, quero ter vários filhos. Vou compartilhar com vocês: o meu grande sonho é ter cinco. Três biológicos com a Romana e dois adotados. Esse é meu plano, a minha meta. Casa cheia!

Que fofos, né!? Desejamos que esse e os próximos quatro filhos venham com muita saúde e some muitas alegrias na vida do casal.