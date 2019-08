Cabeleireiro que inventou o corte 'blindado' recebe R$ 250 mil de Luiza Trajano

17/08/2019 | 13:36



Ariel Franco, que se tornou conhecido na internet com o corte de cabelo "blindado", foi um dos empreendedores participantes do programa Shark Thank Brasil desta sexta-feira, 26. O cabeleireiro apresentou sua escola de barbearia Blindado Academy e recebeu R$ 250 mil de Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza, e de Caito Maia, criador da Chilli Beans, para investir em seu negócio. O valor aplicado pelos empresários representa 30% do negócio de Ariel.

Para mostrar o corte de cabelo "blindado", Ariel levou um modelo com o seu penteado e uma equipe apoiou uma moto em cima da cabeça do rapaz. Luiza Trajano, que participou pela terceira vez como convidada especial, demonstrou surpresa com a demonstração: "Eita! Jesus! Ai gente, não acredito!".

"O teste máximo que a gente fez nesse cabelo foram sete dias intactos", disse o cabeleireiro. O profissional também respondeu a perguntas de Luiza contando que tem uma barbearia na zona norte de São Paulo.

"Quando eu mostro que uma pessoa que veio do presídio e conseguiu criar algo, então todas as pessoas podem conseguir. A minha maior missão não é só educar, é mostrar que aquela pessoa tem potencial para aquilo", afirmou Ariel, que já foi presidiário, ao falar sobre a intenção de abrir uma escola de barbearia.

O programa Shark Thank Brasil é exibido no Sony Channel às sextas-feiras às 22h e reprisado às terças-feiras no mesmo horário.