Liverpool vê goleiro falhar, mas vence Southampton fora com golaço de Mané

17/08/2019 | 13:29



Com um golaço do atacante Sadio Mané, principal jogador da equipe na última temporada, e outro do brasileiro Roberto Firmino, o Liverpool derrotou o Southampton por 2 a 1, neste sábado, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Inglês, e emendou o segundo triunfo na competição.

Antes de medir forças com o Arsenal em casa na próxima rodada, o time do técnico alemão Jurgen Klopp chegou aos seis pontos e permanece no topo da tabela de classificação, ao contrário do Southampton, que havia sido derrotado pelo Burnley em seu debute na competição e segue sem pontuar.

O triunfo foi conquistado com dificuldade, de modo que, com o rival muito fechado em sua defesa, o Liverpool penou para achar espaços no ataque e não conseguiu imprimir a intensidade costumeira e criar tantas chances de gol no primeiro tempo. Coube a Mané, ex-jogador do Southampton, quebrar o bloqueio adversário com um golaço no final da etapa inicial. O senegalês entortou o marcador na ponta da área e acertou um lindo chute no ângulo.

O atual campeão europeu se encontrou nos 45 minutos finais e envolveu o time mandante com muita velocidade e intensidade. Com o trio Firmino, Salah e Mané muito entrosado, a vitória costuma ser praticamente certa. E foi o que aconteceu neste sábado. Os três bagunçaram a retaguarda do adversário e o Liverpool anotou o segundo gol aos 25 minutos depois que o senegalês roubou a bola e rolou para Firmino concluir com categoria.

O triunfo só não foi mais tranquilo porque o goleiro Adrián, herói da equipe no título da Supercopa da Europa, conquistado nos pênaltis em cima do Chelsea no meio da semana, falhou no final da partida. Aos 37 minutos, o substituto de Alisson, machucado, errou feio na saída de bola e acabou acertando os pés de Ings. A bola entrou e o goleiro só não lamentou mais porque a vitória foi ameaçada, mas mantida.

Em casa, o Everton derrotou o Watford por 1 a 0 e, após empatar sem gols com o Crystal Palace em sua estreia no torneio, triunfou pela primeira vez no torneio. O brasileiro Bernard anotou, no início do jogo, o gol da primeira vitória do time de Liverpool ao vencer o goleiro em finalização seca e certeira.

Nas outras três partidas da segunda rodada que já terminaram neste sábado, o Bournemouth superou o Aston Villa fora de casa por 2 a 1, o Norwich City bateu o Newcastle por 3 a 1 e Brighton e West Ham empataram por 1 a 1.