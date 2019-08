O desafio de humanizar as cidades

Do Dgabc.com.br



17/08/2019 | 12:40



Por décadas, as cidades brasileiras viveram crescimento desordenado, o que afetou de forma aguda o modo de vida das pessoas. Para o arquiteto dinamarquês Jan Gehl, as construções urbanas seguiram conceitos modernistas e acabaram por privilegiar carros e máquinas, levando as pessoas ao sedentarismo e distanciamento social. Mas os anos 2000 vieram com novas ideias, propagação de tecnologias e com novas necessidades. Grande desafio das administrações públicas é, exatamente, o de tornar as cidades mais humanas. Desafio que, em ambientes metropolitanos, como o nosso no Grande ABC, é ainda maior, devido a grande concentração populacional, conurbação, excesso de frota e muitos problemas sociais.

Porém, é possível iniciar alteração de rota. Aliás, é necessário. E tudo se inicia pela mudança do modo de pensar. As questões climáticas, a saúde das pessoas e até as relações econômicas exigem que comecemos a buscar novos caminhos, a encontrar soluções e a tomar atitudes. Como prefeito, sinto essa responsabilidade emergente e inexorável. Em São Caetano temos a característica de cidade 100% urbanizada. Com dimensões geográficas pequenas, é muito difícil encontrar espaço para grandes transformações. Por isso, optamos por qualificar nossas áreas verdes, equipamentos públicos e serviços. O conceito que permeia nossas ações é inserir tecnologia para facilitar a vida das pessoas e transformar locais públicos em ambientes confortáveis e atraentes à convivência. Queremos cidade habitável, humana, inclusiva, sustentável e saudável.

Nosso planejamento passa por valorizar as áreas de uso comum. Já inauguramos parque, o Espaço Cerâmica Tom Jobim, e outros dois novos – bairro Fundação e Tamoyo – começam a ser construídos neste semestre. Paralelamente, temos projeto de revitalização e modernização de praças e parques. Sempre com espaços para prática de exercícios físicos para todas as idades. Afinal, ao viver bem, as pessoas envelhecem melhor, o que é bom para a própria pessoa e também para o desafogo do sistema público de saúde. No mesmo conceito, em breve, será iniciada reforma da Avenida Goiás, com inclusão de calçada verde e modal cicloviário, abrindo terreno para novas opções de mobilidade urbana. Novamente, sustentabilidade e saúde. E, ainda com essa concepção, ocorrem intervenções em unidades de saúde e educação, as novas escolas e a modernização dos serviços públicos. O olhar está para o lado humano da cidade.

O desafio existe. É difícil. Mas com visão e objetivos é possível pensar para onde queremos ir. O futuro dos municípios será resultado do que estamos fazendo agora. A missão é fazer com que a cidade seja o lugar de se viver. Lugar para as pessoas.

José Auricchio Júnior é médico e prefeito de São Caetano.