Jane Fonda fala sobre a morte do irmão, Peter Fonda, aos 79 anos de idade: Ele se foi sorrindo

17/08/2019 | 12:10



O ator Peter Fonda, famoso pelo filme Easy Rider (Sem Destino, no Brasil), morreu na última sexta-feira, dia 16, aos 79 anos de idade. Segundo informações do site norte-americano People, o artista sofreu uma parada respiratória por consequência de um câncer no pulmão. A família de Peter enviou um comunicado à imprensa internacional confirmando a morte.

É com profunda tristeza que compartilhamos a notícia de que Peter Fonda morreu. [Peter] faleceu pacificamente na manhã de sexta-feira, 16 de agosto, às 11:05 da manhã em sua casa em Los Angeles [Estados Unidos], cercado pela família. A causa oficial da morte foi insuficiência respiratória devido ao câncer de pulmão. Em um dos momentos mais tristes de nossas vidas, não podemos encontrar as palavras apropriadas para expressar a dor em nossos corações. Enquanto choramos, pedimos que vocês respeitem nossa privacidade. E, enquanto lamentamos a perda deste homem doce e gracioso, também desejamos que todos celebrem seu espírito indomável e amor à vida. Em homenagem a Peter, por favor, brindem para a liberdade, dizia a declaração.

Jane Fonda, irmã de Peter, também se pronunciou por meio de uma nota.

Estou muito triste. Ele era meu irmãozinho de coração doce, o falante da família. Eu tive um belo tempo sozinha com ele nestes últimos dias. Ele se foi sorrindo, escreveu.

Uma grande perda, não é?