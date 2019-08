Dira Paes se emociona ao lembrar da morte da sobrinha, de 13 anos de idade

17/08/2019 | 11:11



Dira Paes está no elenco de artistas do Criança Esperança 2019 e, em entrevista, se emocionou ao falar da experiência de visitar instituições que acolhiam crianças com câncer:

- Algumas coisas são muito difíceis para mim. Eu posso falar que enfrentei meus medos. Vou confessar: não é fácil estar em uma casa que acolhe crianças e famílias com câncer. Essa sempre foi a parte mais difícil. Perdi uma sobrinha com 13 anos com essa doença, disse.

Bastante tocada com o assunto, ela ainda confessou que precisou se concentrar para não demonstrar sua emoção em frente às crianças:

- Entrei falando que não iria chorar, me concentrei para isso o tempo todo. Falava Dira, não chora. É uma experiência transformadora, porque venci um bloqueio que eu tinha, eu pedia para não ir. Mas eu fui. O que não te mata, te fortalece. Estava lá para trazer esperança e tinha que ser mais forte do que aquelas pessoas. Muitas estavam em fase terminal.

Ela também fez questão de frisar sobre a seriedade do projeto e o destino das doações:

- Quem garante a doação é a Unesco, ela que seleciona. As instituições se inscrevem e tem que falar qual é o fim para aquele dinheiro. Existe uma auditoria da Unesco que vai checar se a contribuição foi aplicada da maneira devida. Mas tem a nossa visita pessoal, que deixa a gente frente a frente com os beneficiados, esclareceu.

O show do Criança Esperança vai ao ar na próxima segunda-feira, dia 19, logo após a novela A Dona do Pedaço.