17/08/2019 | 10:34



Um incêndio foi controlado no campo de Shaybah, na Arábia Saudita, onde são produzidos cerca de um milhão de barris de petróleo por dia, depois de um ataque por drone reivindicado pelos rebeldes Houthi do Iêmen, informou a televisão estatal saudita.

O campo petrolífero de Shaybah fica a poucos quilômetros da fronteira dos Emirados Árabes Unidos e a cerca de 1,2 mil quilômetros do território controlado pelos rebeldes no Iêmen, demonstrando o alcance dos drones dos Houthis. Fonte: Associated Press.