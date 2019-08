17/08/2019 | 09:10



Tatá Werneck e Rafael Vitti fizeram um programa bem gostoso na noite da última sexta-feira, dia 16. Ao lado de alguns amigos, o casal fez um passeio pelo shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, região do Rio de Janeiro.

Grávida de sete meses de uma menina, Tatá pegou um cineminha com o namorado e aproveitou para jantar com as pessoas que gosta.

Sempre simpáticos, os pombinhos ainda deram um alô para o fotógrafo de plantão. Fofos, né?