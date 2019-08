Feira de oportunidades a pessoas acima de 40 anos atrai 4.000 em S.Bernardo

Da Redação

17/08/2019



Cerca de 4.000 pessoas compareceram ontem na 1ª Feira de Empregos de São Bernardo, realizada na CTR (Central de Trabalho e Renda), na Rua Marechal Deodoro, evento voltado para trabalhadores com mais de 40 anos. Foram oferecidas 300 vagas em 18 empresas.



Na lista de oportunidades estavam postos para auxiliar de logística, produção, caixa, ajudante de obras, pedreiro, projetista, analista de marketing, analista de recursos humanos, motorista de micro-ônibus e ônibus.



"A falta de emprego atinge todas as idades, mas, para pessoas acima de 40 anos, a dificuldade é maior. Desde o primeiro ano da nossa gestão, buscamos uma boa comunicação com os empresários. A realização desta feira é a prova que vem dando certa esta parceria. Por meio da CTR, conseguimos reunir empresas com vagas para esse público e atrair moradores com esse perfil”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB).



O evento foi organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, chefiada por Hiroyuki Minami (PSDB). “Nós percebemos que, quando as pessoas chegam em uma certa idade, no mundo do trabalho, acabam sendo excluídas. Essa feira vem mostrar que, por meio de parcerias, podemos reverter esse quadro e ainda ofertar qualificação profissional”, comentou Minami.



A feira disponibilizou minicurso para confecção de currículos. Moradores com ensinos fundamental e médio incompletos puderam também realizar inscrição para turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos).



Ontem, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, que mostrou que a taxa de desempregados na Região Metropolitana está em 14,1% – dados referentes ao segundo trimestre do ano –, 0,7 ponto percentual menor do mensurado nos primeiros três meses do ano. A escalada da desocupação começou a ser observada no último trimestre de 2016 (naquela época, o índice foi de 10,6%).