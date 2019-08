Após pesquisa, Auricchio diz que quer bater 63% de aprovação

Daniel Tossato



17/08/2019 | 07:03



Prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), cuja gestão é aprovada por 48,6% dos moradores, conforme pesquisa realizada pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), afirmou que pretende bater índice de 63% que já obteve em uma de suas administrações.

No terceiro mandato, o tucano já governou o município em outras duas oportunidades, de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012.

Pelo levantamento, 38% acreditam que a gestão de Auricchio é ótima ou boa. Outras 10,6% atestam que o trabalho é regular mais para bom.

“Eu cheguei a atingir 63% de aprovação. Acredito que este é o número a ser batido. Vamos trabalhar para tentar alcançar e ultrapassar este índice”, disse o prefeito.

Auricchio acredita que poderá receber melhor aprovação assim que algumas propostas idealizadas começarem a alcançar os munícipes. “Ainda há projetos de educação a serem lançados. Também há ações de saúde e segurança pública”, elencou Auricchio, que afirmou que nos próximos 60 dias as medidas estarão em vigor.

Em outro prisma ao analisar a pesquisa, o chefe do Executivo entendeu que os números obtidos no levantamento apresentam certa “razoabilidade” e que não há nenhum tipo de situação que seja muito preocupante. “Diante da atual sociedade, que anda bem crítica à classe política e ao poder público, os números (da pesquisa) são muito bons.Estamos em curva ascendente e isso aponta que estamos no caminho certo”, ponderou o prefeito.

Quanto aos dados mais críticos, como a avaliação dos muito insatisfeitos e insatisfeitos em viver em São Caetano, que são 2,6% e 9,9%, respectivamente, Auricchio disse que irá trabalhar junto de sua equipe para reverter o quadro. “Vi que fomos bem no bairro Mauá, onde obtivemos 56,8% de satisfeitos, enquanto que no bairro São José fui mais mal avaliado. Ali há um problema com enchente, por exemplo. Agora é trabalhar para que possa melhorar os índices nestes locais”, disse.