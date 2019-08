Da Redação



17/08/2019 | 07:00



O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) iniciou obras de drenagem na Rua Rio Grande do Norte, bairro Santa Teresinha. Além da implantação de galerias de águas pluviais, que vai permitir melhor escoamento das águas de chuva, minimizando o risco de alagamentos, a via será beneficiada com asfalto novo em toda sua extensão por meio do Rua Nova.

São cerca de 260 metros de novas redes com tubulações de diâmetros de 500 a 1.000 milímetros. A autarquia está investindo cerca de R$ 1,5 milhão e os serviços têm previsão de término para o fim de outubro.

O programa municipal já recuperou 30 quilômetros de asfalto da cidade.