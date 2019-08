Prefeitura realiza sorteio de vagas em escola de idiomas

Da Redação



17/08/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Caetano promove sorteio público para preenchimento de 500 vagas do curso de inglês do Celef (Centro de Estudos de Línguas do Ensino Fundamental), que começará a funcionar neste semestre. O evento será realizado na segunda-feira no Teatro Paulo Machado de Carvalho (Alameda Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria), às 18h30, para os alunos do 1º ao 4º ano do ensino fundamental, e, às 20h, para alunos do 5º ao 9º ano do fundamental.

Conforme a administração, total de 1.976 alunos se inscreveram. Os estudantes que não começaram o curso neste semestre ingressarão nas próximas turmas. “Nosso objetivo é beneficiar todos os alunos do ensino fundamental em 2020”, informa o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Para ser contemplado com a vaga, não é obrigatória a presença dos inscritos no Teatro Paulo Machado de Carvalho – os postos serão contemplados mesmo que o sorteado não esteja no local na hora do sorteio.

As vagas para o curso de inglês destinam-se aos alunos de fundamental matriculados na rede municipal. O restante da população ainda poderá contar com a Escola Municipal de Idiomas Paulo Sérgio Fiorotti, que oferece aos moradores de São Caetano cursos gratuitos de português, inglês, espanhol, italiano, francês e alemão.