Santo André e São Caetano seguem com vacinação contra o sarampo

Aline Melo



17/08/2019 | 07:00



Santo André e São Caetano vão continuar com a campanha de vacinação contra o sarampo para os jovens com idade entre 15 e 29 anos. As demais, exceto Rio Grande da Serra, que não respondeu aos questionamentos da equipe de reportagem até o fechamento desta edição, e Diadema, que finaliza hoje a ação, encerraram a mobilização. Já foram confirmados 196 casos da doença – que estava erradicada do País há cinco anos – entre as sete cidades.

Santo André concentra o maior número de pessoas contaminadas: 52. Em seguida aparece Mauá (53), São Bernardo (34), Ribeirão Pires (29), Diadema (16) e São Caetano (12). Não foram registradas mortes. Desde a última segunda-feira, por recomendação do Ministério da Saúde, bebês de 6 a 11 meses de vida também são público-alvo da ação.

Santo André vai estender a campanha até o dia 31 de agosto em todas as unidades de saúde. Hoje, será realizada força-tarefa nas unidades Centro, Utinga, Dr. Moysés Fucs e Vila Luzita, das 8h às 17h.

A mobilização também segue em São Caetano, que leva a Carreta Saúde em Movimento para a Praça da Bíblia, na Avenida Goiás, das 10h às 16h, hoje. Além disso, a cidade fará imunização na UBS Ivanhoé Esposito (bairro Barcelona), das 8h às 12h. Até ontem, foram vacinados 17.674 jovens entre 15 e 29 anos no município, o que representa 53,4% do total de moradores dessa faixa etária. Outras 5.956 pessoas a partir dos 30 anos e sem comprovação anterior de terem recebido a dose também foram protegidas. Segundo a administração, o número de bebês de 6 meses a 1 ano imunizados só estará disponível semana que vem.

Em São Bernardo, a campanha para os jovens de 15 a 29 anos se encerrou e seguem sendo imunizados apenas os bebês. A administração manterá os bloqueios, imunização das pessoas que vivem no entorno de pacientes infectados com a doença. Entre 11 de julho e 13 de agosto, foram aplicadas 135.279 doses de vacina, sendo 56.958 para jovens de 15 a 29 anos – 28% de cobertura.

Diadema encerra a campanha hoje, com a imunização disponível em todas as UBSs, das 8h às 17h. Foram aplicadas 25.534 doses para o grupo prioritário e para casos onde os profissionais de saúde julgaram necessário.

Mauá também não continuará a campanha, que alcançou 23,2% de cobertura e imunizou 42.491 pessoas. Ribeirão Pires atingiu 66% do público-alvo.