Notícias da semana - 12 a 18 de agosto

Da Redação



18/08/2019 | 07:00



ECONOMIA

Desemprego na Grande SP supera taxa nacional

Muitas pessoas estão em busca de emprego por causa da economia recessiva (quando as empresas, por queda na venda dos seus produtos e serviços, trabalham com menor quadro de funcionários, por exemplo, aumento do volume daqueles que estão sem ocupação profissional).

A taxa de desemprego na Região Metropolitana (que inclui as sete cidades) ficou menor no segundo trimestre deste ano, chegando ao melhor patamar em três anos.

Mesmo com essa pequena melhora, os índices de pessoas sem renda da Grande São Paulo divulgados na Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), são maiores do que os do País, do Estado e da Capital.

Para se ter ideia, contingente de 3,35 milhões de desempregados no País procura trabalho há pelo menos dois anos. Isso equivale a 26,2% (ou cerca de uma em cada quatro) de pessoas no total de desocupados no Brasil.

Aliás, o País registrou recorde de 4,877 milhões de pessoas em situação de desalento (quando não procuram por emprego pois acreditam que não vão conseguir) no segundo trimestre.

EDUCAÇÃO

Brasileiros sobem ao pódio em competição de astronomia, na Hungria

Estudantes brasileiros ganharam destaque na 13ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, e trouxeram para casa três medalhas (todas de bronze) e duas menções honrosas. Realizada na Hungria, no início deste mês, a competição reuniu 254 alunos, de 47 países diferentes.

MEIO AMBIENTE

Diante dos erros humanos, quantidade de animais em florestas tem diminuído desde 1970

Mudanças climáticas, desmatamento e caça ilegal são os principais fatores que contribuíram para que a quantidade de animais silvestres do mundo tenha caído pela metade desde 1970. O dado é do relatório divulgado pela ONG ambiental World Wide Fund for Nature. Florestas como a Amazônia, que são tropicais, têm sido as principais prejudicadas.