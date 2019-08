Em jogo com homenagem a Juninho, Lyon de Sylvinho faz 6 a 0 e Jean Lucas marca

16/08/2019 | 20:35



Em um jogo que ficou marcado por uma bela homenagem feita pelos torcedores do Lyon Juninho Pernambucano, ídolo que se tornou diretor esportivo do clube, o time goleou o Angers por 6 a 0, nesta sexta-feira, em casa, com um gol do meia Jean Lucas, e consolidou o grande início da equipe nesta temporada 2019/2020 sob o comando do técnico Sylvinho.

O confronto abriu a segunda rodada do Campeonato Francês, no qual a equipe dirigida pelo brasileiro havia estreado com uma vitória por 3 a 0 sobre o Monaco, como visitante, há uma semana. E agora teve uma grande atuação diante de sua torcida, que exibiu um belo e grande mosaico 3D nas arquibancadas do Stade de Lyon, retratando Juninho com a camisa do clube e segurando uma faixa acima do nome do ex-jogador.

Abaixo deste mosaico erguido atrás de um dos gols do estádio foi exibida uma faixa com a frase "Bem-vindo ao lar". O ex-meio-campista defendeu o time entre 2001 e 2009 e neste período foi o grande destaque do histórico heptacampeonato francês, com sete títulos nacionais consecutivos conquistados entre 2002 e 2008. Antes de sua chegada à equipe, o clube nunca havia faturado a principal competição do país. E nesta mesma época ele ainda ajudou a equipe a ganhar seis troféus da Supercopa francesa e uma taça da Copa da França.

"A homenagem a Juninho foi magnífica. É mais que merecido. Ele deu muito para este clube. Estou satisfeito, o resultado foi muito bom contra um time bem afiado. Estou muito feliz com o desempenho dos meus jogadores para esta primeira partida em casa. Esta equipe está em construção. A mentalidade e o estado de espírito eram muito bons", destacou Sylvinho após o duelo desta sexta. Ele assumiu o comando do time após deixar o cargo de auxiliar de Tite na seleção brasileira.

JEAN LUCAS FAZ 1º GOL - E a "festa dos brasileiros" não se restringiu apenas ao treinador e ao diretor esportivo do Lyon. O meia Jean Lucas, ex-Flamengo e Santos, contratado nesta temporada pelo clube, foi o autor do gol que fechou o placar da vitória por 6 a 0 sobre o Angers, aos 27 minutos do segundo tempo. Ele havia acabado de entrar em campo, substituindo o também brasileiro Thiago Mendes, e balançou as redes pela primeira vez com a camisa do seu novo time.

Antes disso, o Lyon abriu uma vantagem de 3 a 0 já na etapa inicial, com gols de Houssem Aouar, Moussa Dembélé e Memphis Depay. No segundo tempo, Dembélé ampliou para 4 a 0 e Depay marcou o quinto, para a festa da grande maioria dos 49.871 torcedores que marcaram presença no estádio.

O gol feito nesta sexta-feira também serviu para encerrar um dia perfeito para Jean Lucas, que horas mais cedo foi convocado pelo técnico André Jardine para defender a seleção brasileira olímpica que fará amistosos contra Colômbia e Chile, no próximo mês.