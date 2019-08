Até a bola participou da festa

A disciplina imperou na sessão solene em homenagem aos futebolistas de Santo André, e seus clubes, na última terça-feira, na Câmara Municipal. Rolou camaradagem entre dirigentes e jogadores, os da ativa e os veteranos. E um lindo troféu foi distribuído, iniciativa do vereador-esportista José Teixeira Mendes, Zezão, que organizou a sessão, apresentada pelo colega, vereador Professor Minhoca, e com a presença na mesa principal do presidente da LSF (Liga Santoandreense de Futebol), José Alves Sena.

Craques como Arnaldinho, Bona, Chiquinho/Chicão participaram. Misturado à plateia, o célebre massagista Miguel de Oliveira, que foi do Santo André e do Palmeiras. A crônica esportiva compareceu, e em nome de todos destacamos o repórter volante Airton Marques, colaborador da Memória.

Prefeito Paulo Serra, boleiro como o irmão e o pai, e aficionado pelo futebol como o avô Américo – dirigente histórico do Primeiro de Maio e árbitro – fez um discurso positivista, enumerando ações realizadas e a realizar.

O tempo mudara. O frio voltou. Mas muita gente compareceu, mostrando que o futebol se enquadra na vida social andreense. E quando dizemos que “até a bola rolou”, é a pura verdade. Isso porque foi exibido o documentário do Dia do Atleta de 1950, que o ex-presidente da LSF, Paschoalino Assumpção, idealizou, o filho Ricardo guardou e o fotógrafo e cinegrafista Fernando C. Villafranca recuperou especialmente para esta jornada.

Memória planeja um programa especial no DGABC TV, focalizando a festa do futebol na Câmara e a exibição na íntegra do filme de 1950, onde esportistas desfilam pelas ruas da cidade e os times da época disputam animadas partidas em preto e branco.

Memória, atrevida, propôs medidas, e não recebemos nenhum ‘não’. O prefeito informou que a recuperação do estádio do União Lira Serrano, hoje o mais antigo do Brasil, na vila ferroviária de Paranapiacaba, já tem processo de licitação aberto – e esta foi uma das boas notícias da noite.

Tudo que se fizer pelo futebol de Santo André será bom. Enquanto existirem bons campos, quase 100 clubes filiados à LSF, inúmeros outros de fábricas e outros segmentos, o jovem terá um atrativo a mais para não se perder pelos descaminhos da vida.

Memória – De público, convidamos todos os clubes a construírem suas histórias. De nossa parte, todo espaço às boas realizações – o que é histórico na vida do Diário do Grande ABC, desde os tempos do News Seller, quando um esportista era o editor de Esportes do jornal, o saudoso Octavio de Oliveira.

Para ouvir e tocar acordeon

Texto: Milton Parron

O programa Memória apresentará uma audição muito interessante e saborosa de se ouvir, levada ao ar em 1977 dentro do ‘Projeto Minerva’. Foi produzido pelo saudoso J. da Silva Vidal, que era produtor e o referido programa foi também transmitido por todas as emissoras do País que formaram em rede com a Bandeirantes. Assunto abordado foi a ‘Evolução do Acordeon no Brasil’.

Vidal, contando com a participação do excelente apresentador, também já falecido, José Maria Scachetti, além de narrar as origens desse instrumento e muitos outros que dele se originaram, também fala sobre sua evolução no Brasil e a forma de execução diferente em cada região.

Além disso, apresenta músicas gravadas por sanfoneiros maravilhosos, entre eles Alberto Calçada, Osvaldo Rielli, cujo pai, José Rielli, foi o primeiro a gravar esse instrumento em disco em 1909, Luis Gonzaga, Pedro Raimundo, Mario Zan e, ainda, uma fabulosa orquestra de 20 sanfonas regida pela professora Vanda Meirelles, junto com uma banda sinfônica da Polícia Militar paulista executando lindamente um chorinho de Zequinha de Abreu.

Os italianos são os que mais se identificam com a sanfona e a eles devemos muito da evolução desse instrumento. Por sinal, imigrantes da Itália radicados nos Estados Unidos, fecham o programa com uma exuberante execução da protofonia de O Guarani, do nosso Carlos Gomes. Programa Memória para ser gravado e ouvido muitas vezes.

EM PAUTA – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Memória. O Acordeon e os Sanfoneiros. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, depois do futebol noturno, com reprise amanhã, às 5h. E na internet em bandeirantes.com.br – No ar.

