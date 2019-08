Ivan Reis assina pôster de mostra sobre Batman

Da Redação



18/08/2019 | 07:00



O aniversário de oito décadas da criação do Homem Morcego contará com atração especial em São Paulo. Trata-se da Batman 80 – A Exposição, que promete experiência emersiva no universo do popular personagem. Como maneira de promover a atração, o ilustrador Ivan Reis, de São Bernardo, desenvolveu pôster oficial para o evento, com o desenho trazendo o protagonista em cima do famoso batsinal, com os prédios de Gotham City ao fundo. O desenhista é artista exclusivo da DC Comics e já desenhou o herói em artes especiais, incluindo capa alternativa para a primeira edição de Cavaleiro das Trevas III – A Raça Superior, de 2015. A coloração do material de divulgação foi feita por Pedro Cobiaco.

Cenografia, quadrinhos, colecionáveis e diversos desenhos fazem parte do acervo da mostra. Batman 80 – A Exposição estará no espaço multiuso do Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664), na região da Barra Funda, entre 5 de setembro e 15 de dezembro. Os ingressos com hora marcada já podem ser adquiridos pela internet (www.batman80expo.com.br). As entrada custam de R$ 17,50 a R$ 45.