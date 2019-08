‘Socorro, virei uma garota!' mostra rapaz que tem pedido atendido de maneira pouco clara

Da Redação



18/08/2019 | 07:00



Um pedido feito de maneira nada exata pode complicar as coisas caso seja realizado. Essa é a situação vivida por Júlio (Victor Lamoglia), rapaz tímido que deseja ser a pessoa mais descolada do colégio onde estuda, no Rio de Janeiro. A ideia está cansada de ser tratada em filmes e séries voltadas para o público teen, mas a diferença é que, desta vez, o que poderia ser o sonho do rapaz de maneira recheada de confusões se complica ainda mais quando ele é transformado em Júlia (Thati Lopes, conhecida por fazer parte do elenco dos esquetes do canal Porta dos Fundos, do YouTube). A história maluca é contada em Socorro, Virei Uma Garota!, que estreia nas telonas na quinta-feira.

O longa-metragem nacional aposta em diferenças entre os sexos, principalmente dentro do universo adolescente atual, para buscar risadas do público. O personagem em sua forma inicial tem todo o estereótipo nerd que possui grandes dificuldades em relacionamentos. Uma estrela cadente surge para atender o clamor para mudar de vida, mas as forças do universo fazem com que acorde de maneira totalmente diferente: corpo de mulher, popular na escola onde estuda, cheia de seguidores em seu canal no YouTube e muito atraente. Todo o novo cenário é explorado para as tiradas e momentos cômicos.

O universo de Júlia se complica ainda mais quando descobre que é melhor amiga de Melina (a atriz e cantora Manu Gavassi), por quem é apaixonada e entra em conflito de interesses – e sentimentos. A jornada da protagonista tem a companhia de Cabeça (Leo Bahia), antigo melhor amigo de Júlio e que tenta ajudá-la da maneira que pode.

Com direção de Leandro Neri, Socorro, Virei Uma Garota! parece beber da mesma fonte que deu sucesso à também produção brasileira Se Eu Fosse Você (2006), no início dos anos 2000, mas com diversas referências teens recheando o conteúdo.