16/08/2019 | 19:29



O final de semana será de tempo estável nas sete cidades do Grande ABC. Tanto o sábado quanto o domingo serão dias de pouca nebulosidade, calor, sem chuva e com umidade relativa do ar baixa. Neste sábado (16), as temperaturas continuam em elevação, com mínima prevista de 14ºC e máxima de 27ºC. Somente na segunda-feira que áreas de instabilidade deverão provocar aumento de nebulosidade e chuva.