Ralf volta a ser relacionado e Walter destaca zaga na fase invicta do Corinthians

16/08/2019 | 18:31



O volante Ralf foi a principal novidade na lista de relacionados do Corinthians para a partida contra o Botafogo, neste sábado, às 17 horas, na arena em Itaquera, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador desfalcou a equipe nas últimas sete partidas e retorna após se recuperar de lesão muscular na coxa direita.

O titular da posição, no entanto, continuará sendo Gabriel. O técnico Fábio Carille não confirmou a escalação da equipe, mas, como ficou muito tempo afastado, Ralf não terá condições de atuar os 90 minutos. A única dúvida na formação está no meio-campo: Sornoza e Mateus Vital disputam a posição.

Outra novidade na reserva será o zagueiro Bruno Méndez. O uruguaio retornou ao time nesta semana depois de ajudar a seleção de seu país na conquista do bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Ele será a única opção para as vagas dos titulares Gil e Manoel. Isso porque Henrique foi negociado com o futebol árabe.

Carille optou por não relacionar os meias Regis e Araos. No time titular, as mudanças são as entradas de Walter e Carlos Augusto nas vagas dos suspensos Cássio e Danilo Avelar. Com isso, Caíque ficará na reserva do gol e o jovem lateral-esquerdo Lucas Piton, do time sub-20, foi relacionado pela quarta vez em sua carreira.

MELHOR DEFESA - O técnico corintiano fechou o treino para a imprensa nesta sexta-feira. Walter foi quem conversou com os jornalistas após o trabalho. Sem dar pistas dos 11 titulares, ele falou sobre o desafio de manter os bons números da defesa. O Corinthians é o time menos vazado do Brasileirão, com apenas oito gols sofridos.

"Aqui já vem de não sei quantos anos com a defesa menos vazada. Teve um ano ou outro que deu uma descambada, mas é o trabalho do dia a dia. Não começa com zagueiro e goleiro, começa com a marcação do centroavante. A ideia de trabalho é de muito tempo. A gente fecha a casinha e acaba sofrendo menos gols", comentou o goleiro.

Walter também tem a missão de manter o time invicto. Desde o término da pausa da Copa América, a equipe não tropeçou. Foram oito jogos, com cinco vitórias e três empates. "Todo jogo no Corinthians é obrigação vencer. Temos que ficar no bolo e brigar pelo título. No Corinthians, é brigar por títulos toda hora", disse.

O time de Carille ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, a oito de distância do líder Santos. O Botafogo está em sétimo, com 22. "Com certeza é um jogo de seis pontos. Temos de fazer o que fazemos sempre em casa, ser regular, errar o mínimo possível e buscar lá em cima", encerrou Walter.

Confira os relacionados do Corinthians para o jogo deste sábado:

Goleiros - Walter e Caíque;

Zagueiros - Gil, Manoel e Bruno Méndez;

Laterais - Fagner, Michel Macedo, Carlos Augusto e Lucas Piton;

Volantes - Gabriel, Júnior Urso, Matheus Jesus, Ralf e Ramiro;

Meias - Pedrinho, Sornoza, Jadson e Mateus Vital;

Atacantes - Boselli, Love, Gustavol, Clayson e Everaldo.