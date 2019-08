Mãe de Sabrina Sato, Kika Sato invade o closet da filha e replica look da apresentadora; assista!

16/08/2019 | 17:11



Kika Sato, mãe de Sabrina Sato, matou a curiosidade de muita gente! Ela invadiu o closet da filha enquanto a apresentadora estava de férias e registrou tudo em seu canal no YouTube. A avó de Zoe ainda não perdeu a oportunidade de provar algumas peças de marca que a musa tem em seu armário:

- Hoje eu tô tendo um dia que todo mundo gostaria de ter, tô invadindo o closet da Sabrina. Vocês sabem, os gatos saem e os ratos fazem a festa, ela disse.

Dona Kika, como é conhecida, vestiu dois casacos, um dourado de franjas da Givenchy e um sobretudo da Balenciaga. A youtuber também provou uma blusa de tule verde, que Sabrina usou no ensaio do MTV Miaw, premiação que foi comandada pela musa. Com a peça, ela fez a tradicional pose da filha, fazendo carão na escada do apartamento.

Não vão faltar looks para Dona Kika vestir, já que Sabrina está sempre muito bem produzida.