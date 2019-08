Vôlei de praia do Brasil avança com 5 duplas às quartas da etapa de Moscou

16/08/2019 | 17:01



O vôlei de praia brasileiro estará representado por cinco duplas nas quartas de final da etapa de Moscou do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta sexta-feira, Alison/Álvaro Filho, Evandro/Bruno Schmidt e Guto/Saymon, na disputa masculina, e Ana Patrícia/Rebecca e Talita/Taiana, no evento feminino, avançaram na competição de nível quatro estrelas.

O Brasil, inclusive, já está assegurado nas semifinais da chave masculina, pois Evandro/Bruno Schmidt vai enfrentar Guto/Saymon nas quartas. Já Alison/Álvaro Filho vai encarar a dupla italiana e vice-campeã olímpica Nicolai/Lupo.

Derrotados na estreia em Moscou, Evandro e Bruno Schmidt tiveram de vencer três jogos nesta sexta para ir às quartas de final. Eles começaram o dia superando os norte-americanos Allen e Slick por 21/19 e 21/16, depois triunfaram na repescagem sobre os compatriotas Andre e George, de virada, por 18/21, 21/15 e 15/13, e venceram nas oitavas de final os russos Semenov e Leshukov por 21/15 e 24/22.

Melhores do seu grupo, Alison e Álvaro Filho só precisaram de uma vitória para ir às quartas de final, diante dos holandeses Varenhorst e Van de Velde por 23/21 e 21/16. Também líderes de chave, Guto e Saymon jogaram apenas uma vez e derrotaram os checos Perusic e Schweiner por 21/8 e 21/19.

FEMININO - Nas quartas de final da chave feminina, Ana Patrícia e Rebecca vão enfrentar nas quartas de final as norte-americanas Walsh, tricampeã olímpica e mundial, e Sweat. Já Talita e Taiana terão pela frente as italianas Menegatti e Orsi e Toth.

Como estrearam com derrota em Moscou, Talita e Taiana precisaram ganhar três vezes para ir às quartas de final Elas fizeram 21/17 e 21/13 nas japonesas Hashimoto e Mizoe, 21/15 e 21/19 nas norte-americanas Larsen e Stockman, e 21/13 e 21/19 nas russas Birlova e Ukolova.

Como avançaram em primeiro no seu grupo, Ana Patrícia e Rebecca só jogaram uma vez e eliminaram as também brasileiras Carol Solberg e Maria Elisa, derrotadas por 10/21, 21/19 e 15/11. Na repescagem, Carol e Maria Elisa haviam batido as alemãs Bieneck e Schneider por 21/19 e 22/20.Já Agatha e Duda caíram nas oitavas de final para as espanholas Liliana Fernandez e Elsa Baquerizo por 21/17, 19/21 e 15/12.