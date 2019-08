Supla volta ao Grande ABC com sucessos antigos e novas músicas

Luís Felipe Soares



17/08/2019 | 07:29



Com pouco mais de 30 anos de carreira, Supla é um dos roqueiros mais conhecidos do Brasil. Ele continua a viajar o País e o mundo atrás de novidades da cena musical do gênero e para realizar shows. Sua próxima apresentação ocorre hoje à noite, quando sobe pela primeira vez no palco do Santo Rock Bar (Rua das Bandeiras, 421), no bairro Jardim, em Santo André. A entrada custa R$ 25, com os ingressos podendo ser comprados na hora ou de maneira antecipada (www.sympla.com.br).

Seu retorno para o Grande ABC deve mesclar canções mais recentes com sucessos que marcaram sua trajetória no passado, casos de Garota de Berlim e Humanos.

Supla está agendado para realizar sua apresentação a partir das 23h30. Após sua performance, a trilha sonora do bar será comandada pelo som pop rock da banda local 4 Match, já na madrugada.