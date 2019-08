Letícia Sabatella comanda ‘Caravana Tonteira’ no Sesi São Bernardo

Luís Felipe Soares



O estilo e o ritmo dos cabarés ganha os palcos do Teatro Mario Amato, no Sesi São Bernardo (Rua Vitória Maria Médice Ramos, 330), no bairro Assunção. A programação do local está agitada pela montagem do espetáculo Caravana Tonteria, com apresentação hoje à noite, a partir das 20h. Música e poesia se misturam em efervescência cultural ampla trazida à região.

No palco, as atenções se voltam para a presença de Letícia Sabatella, que faz do projeto momento para apresentar peças autorais na companhia de banda. O grupo revela sua vida nômade entre paradas por várias cidades, onde conhecem personagens, histórias, culturas e composições. A atriz e cantora comanda desfile de famosas canções de nomes brasileiros e internacionais, casos de Chico Buarque, Arrigo Barnabé, Cole Porter, Duke Ellington e Carlos Gardel.

Trata-se de espetáculo atração dentro do projeto Sesi Viagem Teatral, desenvolvido para divulgar panorama da produção cênica brasileira contemporânea nas unidades.

A entrada para Caravana Tonteria é gratuita para todo o público, mas os ingressos devem ser reservados por sistema interno do serviço social em seu site oficial (www.sesisp.org.br/meu-sesi), sendo necessário cadastro simples e sem qualquer tipo de custo.



SÃO PAULO

Na Capital, o Teatro do Sesi-SP (Avenida Paulista, 1.313) abre temporada da peça A Verdadeira História do Barão, novo projeto assinado pela Cia. Cênica Nau de Ícaros. Inspirado no clássico literário As Aventuras do Barão de Munchausen, o espetáculo viaja pelo Interior do Brasil apresentando fatos extraordinários vividos pelo protagonista.<EM>

As sessões ocorrem aos sábados e domingos, sempre a partir das 14h, até 24 de novembro. A entrada é gratuita, com busca por tíquetes acontecendo pelo site do local (www.centroculturalfiesp.com.br), com o restante sendo distribuído na bilheteria com 15 minutos de antecedência.