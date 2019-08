Exposição traz cenas do cotidiano para a tela

Miriam Gimenes



19/08/2019 | 07:22



A exposição Um Canto de Encanto, com obras da artista Sonia Poli, será aberta hoje no Atrium Shopping (Rua Giovanni Battista Pirelli, 155), em Santo André. A entrada é gratuita.

Em cartaz até dia 18 de outubro, a mostra traz o estilo impressionista da artista, que coloca em seus desenhos, que retratam o cotidiano, belíssimas paisagens, casarões, feiras coloridas e cenas folclóricas.

Sonia participa de vários movimentos culturais do Grande ABC e já expôs em países como Portugal, onde também ministrou aulas de pintura em galerias de diversas cidades, além de Alemanha, Itália, Japão, Colômbia, Peru e Estados Unidos. Também possui obras expostas em diversas pinacotecas do Brasil e é catalogada no anuário de Artes Plásticas Brasil, de Julio Louzada.